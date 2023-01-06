TÜBİTAK Başkanı Mandal Zonguldak'ta öğrencilerle buluştu

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Programları kapsamında kente gelen Mandal, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) konferansa katıldı.

BEÜ İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'na gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Prof. Dr. Mandal, öğrencilere ve öğretim görevlilerine yönelik sunum yaptı.

Mandal, küresel iklim değişikliği ve teknoloji eğitimleri konularında bilgi verdi.

En büyük gücü öğrencilerden aldıklarını belirten Mandal, "Geleceğe baktığımız zaman hiçbir sorun çözülemeyecek düzeyde değil. Sadece 'neyi' keşfetmek değil, 'nasılı' keşfetmek bazen daha önemli. Geçmişte 'ne' kavramı daha önemliydi. 'Ne olacaksın?' ya da 'Ne çalışacaksın?' Bu sorulardan daha çok şu an 'nasıl' kavramı önem kazandı." diye konuştu.

Mandal, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

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