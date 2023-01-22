Alaplılı demir ustası, yurt dışında görüp ürettiği pelet sobaların yurt içine satıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde demircilik yapan Ersin Ürkmez, yurt dışında görüp üretimine başladığı pelet sobasını çeşitli illere gönderiyor.

Geçen yıl çalışmak için gittiği Rusya ve Azerbaycan'daki kafeteryalarda pelet sobasına olan ilgiyi gören 44 yaşındaki Ürkmez, memleketi Alaplı'ya döndüğünde bu ürünlerden yapmaya karar verdi. Fatih Mahallesi'ndeki dükkanında üretime başlayan Ürkmez, bugüne kadar sipariş edilen 100 sobayı birçok kente gönderdi.

Ürkmez, gazetecilere, bu işe sıfırdan başladığını ve sattığı sobanın parasıyla malzeme aldığını söyledi.

KOSGEB'e başvuruda bulunduğunu anlatan Ürkmez, kredi onaylandığında tek hedefinin imalathaneyi büyütmek olduğunu belirtti.

Ürkmez, ürettiği sobanın yakıt açısından son derece ekonomik olduğunu aktararak, "Dumansız, külü yok denecek kadar az. Ürün pelet dediğimiz orman ürünleriyle, fındık kabuğuyla yanar. Bir saatte yarım kilo pelet, 1 kilo fındık kabuğu yakar. Ekonomiktir, muazzam ısıya sahiptir. 120 metrekare alanı rahatlıkla ısıtır. Özellikle Ege Bölgesi'nden ve Bolu, Düzce illerinden yoğun talep var." dedi.





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