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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlar derneği başkanlarından Devrek'e ziyaret

AA

Muhtarlar derneği başkanlarından Devrek'e ziyaret

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki muhtarlar derneği başkanları, Devrek ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karadeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkanı ve Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, beraberindeki heyetle ilk olarak Devrek Kaymakamı Ümit Altay'ı ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Altay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muhtarlar, devletle vatandaş arasında köprüdür. Devlet bir yerde hizmet yapmak istiyorsa, muhtarın mutlaka içinde olması gerekiyor. Muhtarlarımızı ne kadar işin içine çekersek, yaptığımız iş de o kadar başarılı olur." dedi.

Nas ve beraberindeki heyet, daha sonra Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bozkurt, muhtarların sorunlarını çok yakından bildiğini belirterek, "Belediye olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elbette muhtarlarımızın, köylerimizin sıkıntıları var. Bunun çözümünün birlik, beraberlik içinde olacağını düşünüyorum. Bizlerde bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Nas da birlik, beraberlik ve kaynaşma ziyaretleri yaptıklarını dile getirerek, "Bu amaçla Başkanımızı ziyaret ettik. İnşallah bu birlikteliğimiz, yaşadığımız bazı sorunlara çözüm olacaktır." ifadesini kullandı.

Heyet, Devrekli Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Devrekli Muhtarlar Derneği Başkanı Raşit Budak, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, Alaplı Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, Kozlu Muhtarlar Derneği Başkanı Dursun Oda, Çaycuma Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal ve Gökçebey Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu da yer aldı.

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