Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda bastıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kaza yapan bazı araçlar, çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin hazır bekletildiği kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın aralıklarda devam ettiği kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

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