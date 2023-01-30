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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

AA

Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda bastıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kaza yapan bazı araçlar, çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin hazır bekletildiği kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın aralıklarda devam ettiği kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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