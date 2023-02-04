Zonguldak'ta Genel Maden İşçileri Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, taş kömürünün yeniden ülke sanayisinin lokomotifi olma özelliğine kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Yeşil, bir otelde gerçekleştirilen sendikanın 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, büyük acı yaşadıkları Amasra Müessesesindeki kazayla ilgili soruşturma, adli süreç ve incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Süreci yakından takip ettiklerini anlatan Yeşil, "İhmalleri bulunanların, kazanın sorumlularının en ağır cezaları almalarını talep ettik. Israrla ve kararlı şekilde sonuç alıncaya kadar süreci takip edeceğiz. Bizler bu acıları bir daha yaşamamak, bu tür kazaların bir daha meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri tartışıyoruz. Ülkemizde başta madencilik sektörü olmak üzere iş kazalarının önlenebilmesi için atılacak her türlü adıma destek ve katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yeşil, yerli ve milli sosyo-ekonomik politikalar üretilerek, halkın ve emekçilerin refah düzeyinin yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, "Sendika olarak sendikal mücadelemizi, Türkiye'nin dört bir yanında sürdürmekte kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanındaki işletmelerde alın teri döken tüm maden işçilerini, sendikamızın çatısı altında toplamak için başlattığımız örgütlenme çalışmalarını seferberliğe dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Dünyada son dönemde yaşanan en önemli sorunların başında enerji krizinin geldiğine dikkati çeken Yeşil, şunları kaydetti:

"Enerji odaklı yaşanan savaşlar, çatışmalar ve politik gerilimler nedeniyle enerji ham maddelerinin temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Enerji fiyatları tarihte görülmemiş şekilde hızla yükseldi. Enerji maliyetlerindeki artışlar, gıdadan hizmet sektörlerine kadar birçok alanda yatırımları ve fiyat dengesini olumsuz etkiledi. Yerli ve milli üretim politikalarının oluşturulmasının önemi, bu dönemde çok net bir kez daha ortaya çıktı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi, Zonguldak ve bölgesinin enerji üssü olma özelliğini pekiştirirken, doğal gazda dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki umutları da artırdı. Yerli ve milli kaynağımız, sanayinin ve demir-çelik sektörünün stratejik ham maddesi taş kömürü üretiminin de artırılması ve taş kömürünün yeniden ülkemiz sanayisinin lokomotifi olma özelliğine kavuşturulması gerekiyor."

- "Toplu iş sözleşmeyi masa başında uzlaşarak yapmayı düşünüyoruz"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da maden kazalarına yönelik önlem alınmasını talep ettiklerini belirterek, "Ülkemizin gündeminde çalışma hayatını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi var. Kamu toplu iş sözleşmelerini bu dönem ve ülkemizde de genel seçim olmasından dolayı ve genel seçime siyasi partiler de faaliyete geçmeden önce bu toplu iş sözleşmeyi masa başında uzlaşarak yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta taslağımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza sunacağız. Bu toplu iş sözleşmemizde günün şartlarına, enflasyonun durumuna göre, insanların yaşayabileceği şekilde mevcut ücretlerin üzerine elbette ki taleplerimiz olacak." diye konuştu.

Vali Mustafa Tutulmaz ise kentin iki asra yakın madencilik tecrübesinin bulunduğunu anlatarak, kentin ülkenin kalkınmasına ve refahına büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Gelinen çağda sendikacılığın bakışının da şeklinin de değiştiğini aktaran Tutulmaz, "Bunun da farkında olmamız gerekiyor. Sendikaya özellikle buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum: Sadece ücret sendikacılığı olarak değil, ilimizin kalkınmasına yönelik gerek işçilerimizin niteliğinin artırılması gerek işçilerimizin sayısının artırılması gerekse de diğer paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği alanında daha verimli, ülkemizin özellikle de ilimizin kalkınmasına daha uygun nasıl katkı sağlayabiliriz şeklinde bir çalışma yaparlarsa, bundan öncelikle ilimiz ve daha sonra muhakkak ülkemiz ama en fazla da siz değerli işçilerimiz ve işçi olma gayreti, çabası içerisinde olan halkımıza bunun katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın konuşmalarının ardından divan heyeti seçildi.

Başkanlık için Yeşil'in tek liste halinde gireceği seçimde, 262 delegenin oy kullanması bekleniyor.

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