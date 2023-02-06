Zonguldak'ta deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatıldı

Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ölü ve yaralı sayısı

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ZONNGULDAK(AA) - Devrek Belediyesince, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.



Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olmak için düzenledikleri kampanyaya destek istedi.

Bozkurt, bölgeye ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere bot, mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, termal içlik, kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı, arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener ve teknik ekipmanların gönderileceğini bildirdi.

Kampanyaya destek olmak isteyenler, Devrek Vakıf Bankası eski şubesine kurulan yardım toplama merkezine yardımlarını ulaştırabilecek.

- Gökçebey'de de yardım kampanyası başlatıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Gökçebey Kaymakamlığı bünyesinde yardım kampanyası başladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeden deprem bölgesine yardım göndermek isteyenlerin, malzemelerini kaymakamlığa ulaştırmaları rica edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem, ülke olarak hepimizi derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim gün birlik olma ve yaraları sarma günüdür. İlçemiz genelinde kaymakamlığımız bünyesinde yardım kampanyası başlatılmış olup ilçemizde yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın, kaymakamlığımıza yardımları ulaştırmaları önem arz etmektedir. Hükümet konağı bina girişinde görevli personeller yardımlarınızı kabul edecektir."



İhtiyaç malzemelerinin kullanılmamış battaniye, eldiven, bere, atkı, ayakkabı, mont ile bunlara benzer kışlık giyecek ve ısıtıcı aletler olarak belirlendiği belirtildi.

Öte yandan, ilçenin köylerinden yapılan yardımların köy muhtarları ve cami görevlilerine teslim edilebileceği uyarısında bulunuldu.

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