Zonguldak'tan kısa kısa

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ZONGULDAK (AA) - Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, kadınların fedakarlıkları ve nezaketleriyle toplumun denge unsuru olduğunu belirtti.

Tarihin, Türk kadınını fedakar, cömert ve gözü pek yazdığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların torunları, günümüzde de aynı rolü üstlenmişlerdir. Orman yangınlarında da acısı daha taze olan Kahramanmaraş merkezli depremde de bunun en büyük örneklerini gördük. Gerek afet bölgelerinde gerekse yardım merkezlerinde canla başla çalışan kadınlar, hayatın her yerinde olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Kadın ve şiddetin aynı cümle içerisinde geçmediği, her zaman baş tacı oldukları bir dünya dileğimle."

- İl Emniyet Müdürü Aktaş, kadın personelle buluştu

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hizmet binasında görevli kadın personelle bir araya geldi.



Aktaş, yaptığı konuşmada, kadınların eş ve anne olma sorumluluğunun yanında Türk Polis Teşkilatı'nın şerefli mensubu olduğunu belirtti.

Kadınların kıymetini sadece 8 Mart'ta ya da Anneler Günü'nde hatırlamanın kendilerine yakışmayacağını aktaran Aktaş, "Hayat boyu annelerimizi, eşlerimizi, hanımefendileri baş tacı ederek onlara hak ettikleri değeri, sevgiyi ve saygıyı somut şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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