Zonguldak'ta amatör maçta çıkan kavgada kaleci antrenörü yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta amatör ligde oynanan play-off maçı sonrası çıkan kavgada yaralanan kaleci antrenörü hastaneye kaldırıldı.

Orhan Demircan Futbol Sezonu 1. Amatör Lig play-off müsabakası kapsamında Fener Sahası'nda Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor karşı karşıya geldi.

0-0 sona eren karşılaşmanın ardından ev sahibi ekibin taraftarı ve futbolcuları ile konuk takamın üyeleri arasında yaşanan arbede kavgaya dönüştü.

Tarafları ayırmak isteyen Gökçebeyspor'un kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaralandı.



Baygınlık geçiren antrenör ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar sakinleştirildi.









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