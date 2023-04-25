Bedensel engelli milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk'un yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu

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ZONGULDAK (AA) - FADİME YILMAZ ELMA - Genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonrası engelli bir birey olarak hayata devam eden milli bilek güreşçi Sezer Uslucuk, ulusal turnuvalarda elde ettiği başarıları, haziranda Moldova'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayla taçlandırmak istiyor.

Zonguldak Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Sezer Uslucuk, 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası engelli oldu. 2013'te beyin kanamasından annesini kaybeden Sezer, moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla spora yöneldi.

İlk olarak vücut geliştirme ve halterle ilgilenen Sezer, fizyoterapist olan yakınının tavsiyesi üzerine profesyonel spor yaşamına başladı. Bilek güreşi branşında karar kılan sporcu, ulusal turnuvalarda birçok derece elde etti.

Yunanistan'ın Loutraki kentinde 2019'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda bronz madalya alan milli sporcu, son olarak 18-19 Mart'ta Kocaeli'de yapılan Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 65 kilo sağ ve sol kolda kürsünün zirvesinde yer aldı.

Yürüme engeli bulunan Sezer Uslucuk, çalışma salonuna çevirdiği evinin odasında günde 3 saat süren idmanlarla haziran ayında Moldova'da gerçekleştirilecek Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.





- "Antrenman programımı kendim yapıyorum"





Sezer Uslucuk, AA muhabirine, bilek güreşinde zaman içerisinde kendini geliştirdiğini ve turnuvalara katıldığını söyledi.

Bu başarıları elde edeceğini düşünmediğini dile getiren Sezer, ilk bilek güreşi turnuvasında sol kolda Türkiye şampiyonu olduğunu, bir ay sonra da halterde altın madalya aldığını anlattı.

Milli sporcu, iki branşı aynı anda yürütmekte zorlandığı için bilek güreşini tercih ettiğini ve 2014'ten bu yana katıldığı ulusal organizasyonlarda şampiyonluklar kazandığını kaydetti.

Farklı sporcularla farklı ellerde mücadele ettiği için çeşitli aparatlarla çalıştığını belirten Sezer, "Antrenmanlarımız bir gün çalışma, bir gün dinlenme şeklinde. İkinci kademe bilek güreşi antrenörlük belgem var. Kendi programımı kendim düzenliyorum. Beslenmemi, antrenman programımı, her şeyi kendim yapıyorum. Bu sayede çok iyi hazırlanıyorum." diye konuştu.



Sezer Uslucuk, "6 Haziran'da Moldova'ya gideceğiz. Şampiyon olarak ülkeme dönmeyi, bayrağımızı göndere çektirmeyi ve vatanımızı, milletimizi en iyi şekilde temsil etmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



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