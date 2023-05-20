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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta yolcu treni otomobile çarptı

AA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.

Zonguldak'ta yolcu treni otomobile çarptı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolcu treni otomobile çarptı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak-Gökçebey seferini yapan yolcu treni, Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisinde hemzemin geçitte A.A. idaresindeki 67 ES 101 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede bir süre güvenlik önlemi aldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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