Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Gökçebey ilçesinde operasyon düzenledi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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