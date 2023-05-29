Zonguldak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada baba öldü, kızı yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A'nın kullandığı 67 ABJ 027 hafif ticari araç, Gökçebey kavşağında, H.K. yönetimindeki 06 U 9833 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücü H.K. ile kızı A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba ile kızı hastanelere kaldırıldı.

Gökçebey Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen H.K. yaşamını yitirdi. A.K'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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