Zonguldak'ta öğretmenin darbedilmesine eğitim sendikalarından tepki

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki bazı eğitim sendikalarının temsilcilikleri, öğretmen Haydar Erduranlı'nın darbedilmesini kınadı.

Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen il temsilcilikleri, Erduranlı'nın darbedilmesine ilişkin olayın yaşandığı Zonguldak Fen Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Kamuran Çataklı, Erduran'lı'non darptan dolayı omuz ve kol bölgesinde parçalı kırık olduğunu bildirdi.

Çataklı, okul pansiyonlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini, saldırganların öğretmeni darbetmekle kalmayıp pansiyonu da basmaya çalışabileceğini ifade etti.

Okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık alanlarındaki açıkların kapatılmasını gerektiğini söyleyen Çataklı, "Bu saldırı Haydar Erduranlı'ya değil, Zonguldak Valiliğine, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm eğitim camiasına yapılmıştır. Görevi başındaki memurları koruyacak caydırıcı yaptırımların derhal uygulanması şarttır." diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Şahin Ören, bu tür olayların güvenlik, sosyal ve ekonomik sebeplerinin bulunduğunu aktararak, "Öğretmene el, dil kalkıyor. Öğretmenimiz itibar suikastına maruz kalıyor. Öğretmenin çok ciddi meslek kanununa ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Halis Sabah, eğitim çalışanlarının son yıllarda hem iş yerlerinde fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldığını dile getirerek, destek veren sendikalılara teşekkür etti.

Eğitim-Bir-sen Şube Başkan Yardımcısı Kader Öztürk, "Cansiperane arkadaşımız koruma amacıyla yapmış olduğu atılımla maalesef ağır şekilde yaralandı. Ölebilirdi de. Allah onu bize bağışladı." ifadesini kullandı.

- Olay

Zonguldak Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda görevli öğretmen Haydar Erduranlı, dün gece pansiyonun bahçesinde alkol alıp çevreye rahatsızlık verdikleri için M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş'yi (20) uyarmış, M.N. ve Y.İ.A. tarafından darbedilmesi sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan M.N. ve Y.İ.A. tutuklanmış, R.C.K. adli kontrol kararıyla, diğer ikisi ise savcılıkça serbest bırakılmıştı.





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