Zonguldak'tan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Salih Koca, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman ve BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özölçer, konuklarıyla yürütülebilecek ortak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özölçer, mühendislik temeline sahip üniversitede öğrencilerin teorik bilgiyi pratiğe dönüştürmesine önem verdiklerini belirterek, bu anlamda üniversite sektör iş birliğinin mühim olduğunu aktardı.

Üniversitede hazırlanan proje sayılarını da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Özölçer, söz konusu görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- Devrek'te parklar yenileniyor

Devrek Belediyesi, ilçede bulunan 27 park ve çocuk parkını yenilemeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları, banklar tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilerek vatandaş ve çocukların kullanımına sunuluyor.

Mevcut parklarda oyun grupları yenilenirken sayılarının artırılması ve çevre düzenlemelerinin de yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, şehir genelindeki park ve çocuk parklarında çalışma başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın parklarda daha rahat edebilmeleri ve çocuklarımızın da daha güvenli oyun alanlarında oynayıp eğlenebilmeleri için park ve çocuk parklarında yenilenme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.