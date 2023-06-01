Zonguldak BEÜ'de "Sondaj Akışkanları Laboratuvarı" hizmete açıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Açık Deniz Teknolojileri Merkezi'ne "Sondaj Akışkanları Laboratuvarı" kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite ve TP-OTC işbirliği kapsamında, Çaycuma Meslek Yüksekokulu Açık Deniz Teknolojileri Merkezi’ne, TP-OTC iş ortağı Schlumberger (SLB) firması sponsorluğunda son teknoloji cihazlar ile donatılmış yeni bir laboratuvar bünyesine kazandırıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yüksekokulu bünyesinde "Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı" ile "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programları"nın açıldığını anımsatarak, programlara ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci alındığını belirtti.

Bu programlarda ülkenin kalkınmasında stratejik öneme sahip petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinde bilgi ve beceri düzeyi yüksek, sektörün ihtiyaçlarına uygun, yerli ve milli insan kaynağı yetiştirmek amaçlandığını aktaran Özölçer, şunları kaydetti:

"Proje çerçevesinde TP-OTC'nin nitelikli ara elaman (tekniker) ihtiyacını mezunlarımız arasından karşılayacak olması dışa bağımlı olan iş gücünü millileştirecek ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında üniversitemiz bu alanda daha da uzmanlık kazanacak, sektöre ilişkin yeni bilimsel çalışmalar, projeler geliştirecek ve yeni merkezler kurarak ülke genelinde bu sektörde tecrübe sahibi öncü üniversite olacaktır. Bu iş birliğine hem teknik altyapı oluşturma anlamında hem de sektör profesyonellerinin öğrencilerimize mentorluğu boyutunda TP-OTC iş ortakları olan pek çok ulusal, uluslararası işletme de destek vermektedir. SLB şirketi de bu işletmelerden biridir."

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, TP- OTC Genel Müdür Yardımcısı Habil Öztürk, SLB Avrupa Tedarik Zinciri Müdürü Janaina Ruas, SLB Türkiye Ülke Müdürü Metin Talat Güleryüzlü, SLB MI Swacco Çamur Birimi Baş Mühendisi Mutlu Taç, Zonguldak BEÜ Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan'ın yanı sıra TP-OTC mühendisleri, üniversite yönetimi ve akademik personeli ile öğrenciler katıldı.



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