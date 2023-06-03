GÜNCELLEME - Zonguldak'ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sanayi sitesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede iş yerinde çalışan Nevzat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Öte yandan, gözaltına alınan iş yerinin sahibi A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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