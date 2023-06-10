Kıbrıs gazisi memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

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ZONGULDAK (AA) - Kıbrıs gazisi Hayrullah Kara'nın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde toprağa verildi.



Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde dün 70 yaşında hayatını kaybeden Kara için Çatalağzı beldesi Körpeoğlu mahalle camisinde tören düzenlendi.

Kara'nın cenazesi, törenin ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalağzı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Törene Kara'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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