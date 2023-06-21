Zonguldak'ta tır ile ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kozlu sahil yolunda seyreden 67 AJ 236 plakalı tır, 74 AAL 792 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı, kazada ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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