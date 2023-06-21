GÜNCELLEME - Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan madenci, iş kazasında hayatını kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çalıştığı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu yaralanan madenci, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı maden ocağında 19 Haziran'da, işçi Hüseyin Eroğlu'nun (27) üretimde çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düştü.

Yaralanan işçi mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eroğlu'nun cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak, Gökçebey ilçesi Muharremler köyü camisine getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Eroğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Törene, Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gökçebey Kaymakamı Emrah Aslan, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, TTK ve sendika yöneticileri ile madenciler ve yakınları katıldı.

Eroğlu'nun, TTK'de 4 yıl önce iş başı yaptığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

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