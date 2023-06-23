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Hobi amaçlı başladığı sebze meyve yetiştiriciliği gazinin gelir kapısı oldu

AA

Hobi amaçlı başladığı sebze meyve yetiştiriciliği gazinin gelir kapısı oldu

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan gazi Engin Erkadam, sol kolundaki yüzde 70 engele rağmen kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyvelerin satışından kazanç sağlıyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde Kapalı Cezaevi Bölük Komutanlığında vatani görevini yaptığı 1989 yılında gazi olan ve sol kolunda yüzde 70 engeli bulunan iki çocuk babası 55 yaşındaki Erkadam, tedavi süreci sonrası kendini daha iyi hissedebilmek için gençlik yıllarından beri ilgi duyduğu tarıma yöneldi.

Bakacakkadı beldesinde hobi amaçlı başladığı sebze ve meyve yetiştiriciliğini zaman içinde gelire dönüştüren Erkadam, kurduğu 6 serada mevsimine göre yetiştirdiği kabak, biber, salatalık, domates, çilek, fasulye, soğan, sarımsak gibi ürünleri Bolu, Düzce, Kastamonu ve Karabük gibi kentlerden gelen toptancılara satarak gelir elde ediyor.

- "Sakatlığı engel olarak görmüyorum"

Engin Erkadam, AA muhabirine, gençlik yıllarından bu yana toprakla ilgilenmeyi sevdiğini, gazi olduktan sonra kendisini iyi hissettirdiği için bu uğraşını sürdürdüğünü söyledi.

İlgisini zamanla işe dönüştürdüğünü ve uzun yıllardır seracılık yaptığını anlatan Erkadam, "Toprak, insanın stresini alıyor. Aynı zamanda bizler için hem iş kapısı hem de bir meşgale oluyor. Ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

Erkadam, imkanı olan insanlara üretimde bulunmayı tavsiye ederek, "Bilhassa gençler ziraatle toprakla ağaç ve meyveyle uğraşsınlar. Toprağımız verimli, zaten bizlere veriyor. İnsanlar bu işle uğraşsa hem sigortalarını yapabilecekler hem de kendi karınlarını doyurabilecekler. Ürettikçe insanın hoşuna gidiyor. Bir tohumu ekiyorsun yeşeriyor, bir de meyvesini alıyorsun. Bunlar güzel şeyler." diye konuştu.

Bütün zamanını seralarında geçirdiğini aktaran Erkadam, "Burada olmak bana huzur veriyor, kendimi sağlıklı, güvenli hissediyorum. Allah'a şükür hiçbir yerim ağrımıyor. Yapabilene hiçbir şey engel değil, yeter ki insan azmetsin. Azmeden her zaman kazanır. İnsanın bir kolu da bacağı da gözü de olmasa azmettikçe bir şeyler üretebilir. Allah bir güç verdi bize, yapıyoruz. Sakatlık engel değil, ben onu engel olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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