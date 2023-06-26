Trafik ve asayiş uygulamalarında 65 bin 94 lira cezai işlem uygulandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 20-25 Haziran'da yapılan asayiş ve trafik uygulamalarında 19 araç sürücüsüne toplam 65 bin 94 lira ceza kesildi.

Kozlu ilçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kafe girişlerinde, araç park ve kamelya alanlarında asayiş ile trafik uygulamaları gerçekleştirildi. 20-25 Haziran'da saat 22.00-23.30 arasındaki denetimlerde 146 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kusurlu bulunan 19 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri ile alkollü ve belgesiz araç kullanmak, yönetmeliklere aykırı ses ve ışık donanımı bulundurmaktan işlem yapıldı.



Toplam 65 bin 94 TL cezai işlem uygulanan kontrollerde, 306 şahıs sorgulandı, yoklama kaçağı 1 kişi hakkında tutanak tutuldu, 1 şüpheliye "hırsızlık" suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

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