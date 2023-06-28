Zonguldak'ta bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde seyreden İbrahim E. (64) idaresindeki 34 FP 5867 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Mutlu E. (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim E, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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