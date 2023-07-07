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        Zonguldak'ta 136 köyde şap karantinası başlatıldı

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        Giriş: 07.07.2023 - 15:11
        Zonguldak'ta 136 köyde şap karantinası başlatıldı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 7 hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 136 köy karantina altına alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, merkez ilçenin yanı sıra Karadeniz Ereğli, Devrek ve Gökçebey'de 7 hayvancılık işletmesinde şap hastalığı tespit edildi.

        Bölgede görülenin şap hastalığının Afrika'dan gelen "SAT-2 serotipi" olduğunu belirleyen ekiplerce, hastalıkla mücadele kapsamında aşılama ve karantina tedbirleri uygulandı.

        Hastalığın görüldüğü işletmelerin 10 kilometre çevresinde bulunan köyler karantinaya alındı, hayvan giriş çıkışı geçici olarak durduruldu.

        Karadeniz Ereğli'deki tüm köyler ile Devrek, Gökçebey ve merkez ilçede olmak üzere 136 köyün karantina altına alındığı öğrenildi.

        Hayvan sahiplerini uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiren veteriner hekimler, yeni doğan buzağılarda da küpeleme çalışması gerçekleştirdi.

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