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        Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan açıklama

        Devrek Belediyesi Başkanı Çetin Bozkurt, belediyeye kayyum atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:58
        Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'tan açıklama

        ZONGULDAK (AA) - Devrek Belediyesi Başkanı Çetin Bozkurt, belediyeye kayyum atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine belediyenin şikayette bulunduğunu hatırlattı.

        Belediyeye kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Müfettiş gelecek, incelemesini yapacak, raporunu tutacak. En kötü ihtimalle düşünmek gerekirse, tespit ettiği usulsüzlükler doğrultusunda bakanlık talimatıyla soruşturma açılacak. Soruşturma tamamlanmadan, bir karar verilmeden kayyum ataması yapılmaz. Bunun adli süreci var. O süreç ne kadar sürer belli olmaz. Suçlu bulunmamışız, bir şey olmamış, neyin kayyumu? Keşke bunları söylemeden önce kayyum neye göre atanır baksalar."

        Tahsilat makbuzlarında usulsüzlük yaparak kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan belediyeye bağlı şirkette çalışan S.G. ve U.K. ile. Mali Hizmetler Müdürü N.Ç. farklı tarihlerde tutuklanmıştı.

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