Zonguldak'ta haber alınamayan kişi ağaçlık alanda ölü bulundu
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde haber alınamayan kişi, ağaçlık alanda ölü bulundu.
Saltukova beldesinde Hüseyin Topçuoğlu'ndan (58) haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Başlatılan arama çalışmalarında Topçuoğlu'nun cansız bedeni Atatürk Caddesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alanda bulundu.
Cenaze Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen Topçuoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.
Vali Mustafa Tutulmaz ve Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.
Topçuoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun aramalar sonucu cesedin saat 12.00 sıralarında bulunduğu, konuyla ilgili çok yönlü adli ve idari tahkikat başlatıldığı bildirildi.