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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:32
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta

        ZONGULDAK (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanağın ardından meydana gelen selin zararlara yol açtığı Zonguldak'ta incelemelerde bulundu.

        Kentteki programları kapsamında Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni ziyaret eden Yerlikaya, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Buradan Gökçebey ilçesine geçerek taşkınlardan zarar gören esnafla görüşen Yerlikaya, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bakan Yerlikaya, Çaydeğirmeni beldesinde de incelemelerde bulunarak, Devrek ilçe merkezinde Çomaklar Deresi'nin taşması sonucu selden etkilenen Karşıyaka Mahallesi'ni gezdi.

        Burada temizlik çalışmalarına destek veren AFAD gönüllüleriyle sohbet eden Yerlikaya, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu esnafa, gereken desteğin sağlanacağını ve yaraların hep birlikte sarılacağını ifade etti.

        Bakan Yerlikaya'ya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, ve Saffet Bozkurt ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum amirleri eşlik etti.

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