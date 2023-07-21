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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, maden ocağına indi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:46
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, maden ocağına indi

        ZONGULDAK (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yerin 425 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Aydın, madencilerle sohbet etti.

        "Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki galeriye giden Aydın ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra burada martopikör ile kömür çıkaran Aydın, eksi 425 kotunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya konuk olarak, kömür işçileriyle yemek yedi.

        Aydın, burada işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve hükümetin gayretleriyle Bakanlık olarak yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma şartlarında iyileştirmeler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

        Maden işçilerinin çalışma sürelerini kısalttıklarını, özlük hakları ve ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptıklarını anımsatan Aydın, iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini artırdıklarını, artırmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

        Aydın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelemiş olduğu 2 bin maden işçisi alımını da en kısa sürede gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

        6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde madencilerin büyük bir kahramanlık örneği gösterdiklerini anlatan Aydın, bölge halkının gönlünde maden işçilerinin taht kurduğunu, kendilerinin de her zaman madencilerin yanında olduklarını sözlerine ekledi.

        Madencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Aydın, daha sonra işçi asansörüyle madenden çıktı.

        Bakan Yardımcısı Aydın'a madenci heykeli takdim edildi.

        Aydın'a, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel eşlik etti.

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