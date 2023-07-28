Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Zonguldak'ta 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 20:13
        Zonguldak'ta 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari cezaevine gönderildi.

        ​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

        "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan E.K. (33), fiziki takip ve araştırma sonucu Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi'nde yakalandı.

        E.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Zonguldak'ta ormanlık alanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı
        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Köyden satın aldığı evde tadilat yaparken bulduğu ata tohumlarını çoğaltıyor
        Köyden satın aldığı evde tadilat yaparken bulduğu ata tohumlarını çoğaltıyor
        Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış (2)
        Bisikletli basketbolcu Mihrace'ye otomobil, yaya geçidinde çarpmış (2)
        Babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor
        Babasından kalma sandığıyla 49 yıldır ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyor
        Zonguldak Spor Basket 67 takımı, trafik kazasında ölen kadın basketbolcunun anısını yaşatacak
        Zonguldak Spor Basket 67 takımı, trafik kazasında ölen kadın basketbolcunun anısını yaşatacak