Zonguldak'ta 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan E.K. (33), fiziki takip ve araştırma sonucu Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi'nde yakalandı.
E.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.