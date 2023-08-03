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        "Erkek işi" demeyip ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:42
        "Erkek işi" demeyip ekmeklerini taştan çıkarıyorlar

        ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton ve yapı malzemeleri üreten bir firmada çalışan Yasemin Menteşe ve Ayten Kaygılı, çimento taşıyıp harç karıştırıp kalıp dökerek ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

        İlçede beton ve yapı malzemeleri üreten bir firma, iş yerinde çalışacak işçi bulmak amacıyla ilan verdi.

        Bu sırada firmanın verdiği ilandan habersiz iş arayan iki çocuk annesi 42 yaşındaki Yasemin Menteşe, iş başvurusunda bulunduğu benzer işi yapan başka bir firma tarafından ilgili firmaya yönlendirildi.

        Kendisi gibi iş arayan arkadaşı üç çocuk sahibi 41 yaşındaki Ayten Kaygılı ile firmaya çalışmak için müracaatta bulunan Menteşe, yapacakları işin kendilerine anlatılmasının ardından çalışmaya başladı.

        Pek çok kişinin, "erkek işi" demesine aldırış etmeden işlerinin gerekliliklerini yerine getiren Menteşe ve Kaygılı, yaklaşık 3 aydır ekmeklerini adeta taştan çıkarıp ev ekonomisine destek oluyor.

        - "'Kadın yapamaz.' diye bir kanun yok, yapar"

        Yasemin Menteşe, AA muhabirine, bir süre iş aradıktan sonra mevcut iş yerinde çalışmaya başladığını söyledi.

        İşe ilk başladıklarında biraz zorlandıklarını belirten Menteşe, "Allah razı olsun patronumuz yardımcı oldu. Daha sonra alıştık." dedi.

        Menteşe, ellerinden birçok iş geldiğini aktararak, beton büz başta olmak üzere süslü taşlar yaptıklarını, çimento taşıdıklarını ve harç karıştırdıklarını anlattı.

        Yaptıkları işi erkek işi olarak görenlerin çok olduğunu dile getiren Menteşe, "Kadın yapamaz diye bir kanun yok, yapar. İlk önce biz de yapamadık. Geldik, alıştık, öğrendik. Kimse boş durmasın. Alın teriyle kazanıyorum, kimseye muhtaç kalmıyorum. Allah'ım yanımızda olduğu sürece hiçbir şeyden korkumuz olmaz." diye konuştu.

        Ayten Kaygılı da her mesleğin kendine göre zorlukları olduğundan bahsederek, "İşimizin zor tarafları da var. Yapılmayacak bir iş yok. Bize de 'Erkek işi, yapamazsın, beceremezsin.' dediler ama öyle bir şey yok. Kafaya koyduğunuz zaman her şeyi yapabilirsiniz. Her şey yapılır." ifadelerini kullandı.

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