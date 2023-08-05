Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

ZONGULDAK (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılının başlangıcında, Türkiye'nin geleceğinde ve Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz. Şimdi önümüzde yaklaşan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim, Türkiye'nin istikbaline yön verecektir." dedi.

AK Parti tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları"nda konuşan Bakan Uraloğlu, milletin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı seçtiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin ve ülkenin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başlattıklarını belirten Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılının başlangıcında, Türkiye'nin geleceğinde ve Türk siyasi tarihinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz. Şimdi önümüzde yaklaşan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim, Türkiye'nin istikbaline yön verecektir." diye konuştu.

Uraloğlu, AK Parti'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla milletin gönlüne girerek milletin teveccühüne mazhar olduğunu, devleti vatandaştan ayıran siyasi anlayışı yıktığını, Zonguldaklıların 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı destekleyerek AK Parti'yi seçtiğini, hizmetsiz geçen yıllara, kaybedilen zamana "Dur" dediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Son genel seçimlerde de yine milletimizin temel değerleri, ortak hassasiyetleri üzerinden istismar siyaseti yapanlarla yürümedi, gerçeği haykıranlarla hizmet ve eser siyasetiyle taş üstüne taş koyarak Türkiye'yi dünyada liderler ligine çıkaran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile yola devam dedi. Yüzde 54,8 oy oranıyla Cumhurbaşkanımızı seçti, yüzde 48,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nı destekledi."

- "Hizmet üstüne hizmet ekliyoruz"

Zonguldak'ın yıllarca mahrum kaldığı hizmete, yüksek yaşam standardına, kentin değerini yükseltecek projelere AK Parti ile kavuştuğunu vurgulayan Uraloğlu, kentin AK Parti ile daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde aralıksız çalıştıklarını, hizmet üstüne hizmet eklediklerini vurgulayan Uraloğlu, kara, hava, demir ve deniz yollarında hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Bakan Uraloğlu, Zonguldak'taki ulaşım ve haberleşme yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirerek, kentin inşa ettikleri tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve faaliyete geçen Filyos Limanı ile uluslararası lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacağını anlattı.

Bakanlık olarak son 21 yılda Zonguldak'ın ulaşım ve iletişim yatırımlarına 39 milyar 411 milyon lira harcadıklarını belirten Uraloğlu, kara yolu ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu projesinin tamamlanmasıyla Filyos Limanı'na daha güvenli ve konforlu seyahat yapılabilme imkanının sağlanacağını aktararak, "Böylelikle mevcutta 45,6 kilometre olan yol 34,3 kilometreye düşecek, seyahat süresi 71 dakikadan yaklaşık 25 dakikaya inecektir. Güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşımı kolaylaşacaktır." dedi.

Bu projenin Zonguldak-Kilimli arasında kalan 6,5 kilometrelik kesimini tamamlayarak 5 Şubat 2022'de hizmete sunduklarını belirten Uraloğlu, "Bu yol hattında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünellerini açtık. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolda, tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik. Güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağladık, 40 dakikada geçilen güzergahı 35 dakika kısaltılarak 5 dakikada ulaşımı sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

- "Filyos Limanı Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu"

Bakan Uraloğlu, Filyos Limanı'nı hayata geçirdiklerini anımsatarak, "4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Liman, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüşecektir. Ayrıca doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Hiç şüphesiz ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacaktır." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Irmak-Karabük-Zonguldak Elektrifikasyon Projesi ile hattı elektrikli hale getirecek çalışmalara başladıklarını aktararak, "Aynı şekilde Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesine İltisak Hattı Bağlantısı da sağlayacağız. Karasu Limanı-Akçakoca Ereğli Limanı-Bartın Limanı demir yolunun revize, etüt projesini de tamamladık." dedi.

Yatırımları sadece yol, köprü, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmadıklarının altını çizen Uraloğlu, "Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye'nin resmi. Yapılan tüm yatırımlar ve hizmete alınan tüm projeler, tek tek bu resme vurulan fırça darbeleridir. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bakanlık olarak Zonguldak için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Uraloğlu, 21 yıldır ülkeye çağ atlatan AK Parti hükümetlerinin Türkiye Yüzyılında da bu kutlu yolculuğunu hızını artırarak devam ettirdiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Öte yandan Bakan Uraloğlu, il ve ilçe teşkilatları ile STK ve iş insanlarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.