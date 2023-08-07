Zonguldak'taki grizu faciasında hurdaya ayrılan iki makine yeniden üretime kazandırıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 1992'de meydana gelen grizu faciası sonrası hurdaya ayrılan delici ve yükleyici makineler, yeniden üretime kazandırıldı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü İş Makineleri Servis Şefi Muammer Çakır, 14 kişilik ekibiyle 1992 yılında 263 maden işçisinin yaşamını yitirdiği grizu faciası sırasında maden ocağında büyük hasar alarak hurdaya ayrılan iki makineyi tekrar üretime kazandırmak için çalışmalara başladı.

Maden ocağında delme işlemlerini yapan tamrock delici makine ile deilmann haniel yükleyici makineyi hurdadan servise taşıyan işçiler, uzun çalışmalar sonucu ithal edilen iki makineyi üretime kazandırdı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, yaptığı açıklamada, maden işçisinin her zaman kurumuna sahip çıktığını ifade etti.

263 maden işçisini şehit verdiklerini aktaran Arslanbuğa, şunları kaydetti:

"Bu acı bizleri derinden yaralarken acısını hala yaşamaktayız. O grizu faciasında maden ocağımız da büyük zarar gördü. Makinelerimiz kullanılamaz hale geldi. Delici ve yükleyici iki makinemiz de hurdaya ayrılan makinelerden biriydi. Bu iki makine 31 yıldır atıl vaziyette kurumda durmaktaydı. Maden ocağımızda bu makinelere her zaman ihtiyaç duyulduğu için iş makineleri servisimiz büyük çalışmaya girdi. İki makine atölyeye getirilerek uzun süren çalışmalar sonucu üretime kazandırıldı. Böylece kurumumuz milyonlarca liralık yükten kurtulmuş oldu. İşçilerimizi kutluyorum. Bu kurum hepimizin. Emeği geçen iş makineleri servis şefimiz Muammer Çakır ve ekibini tebrik ederim."