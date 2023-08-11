Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Şehit Sezer'in (27) cenazesi, askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi. Sezer'in naaşı burada, babası Mehmet Emin, annesi Yasemin ve eşi Aleyna Sezer ile protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Üzerine eşinin üniformasını giyen Aleyna Sezer, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra Sezer'in cenazesi, konvoy eşliğinde Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada baba Mehmet Emin ve anne Yasemin Sezer, taziyeleri kabul etti.

Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Uzun Mehmet Camisi'ne götürüldü.

İl Müftüsü Aşır Durgun'un ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda önce top arabasına, ardından cenaze aracına konuldu.

6 aylık erkek bebeği olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi, Kozlu ilçesi Yahma Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.