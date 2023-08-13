GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta bir kadın annesini ve anneannesini baltayla öldürdü
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesini ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, olay, Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı.
Şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü.
Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesetleriyle karşılaştı.
Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Cenazeler defnedildi
Otopsi işlemleri tamamlanan Şeyda Ç. ile Medine K'nin cenazeleri defnedilmek üzere Çaydeğirmeni beldesine getirildi.
Burada evinde helallik alınan Şeyda Ç'nin cenazesi Çaydeğirmeni Merkez Yeni Cami'de kılınan namaz sonrasında Çataklıoğlu Mezarlığı'na defnedildi.
Medine K'nin naaşı ise Bakırcılar köyündeki evinin önünde helallik alınması sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.