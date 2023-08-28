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        Mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçların sokaklarından geçmesini istemiyor

        Kilimli ilçesinde ağır tonajlı araçların yolları bozduğu ve evlere hasar verdiğini öne süren mahalle sakinleri, alternatif yolun yapılmasını talep ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:12
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        Mahalle sakinleri, ağır tonajlı araçların sokaklarından geçmesini istemiyor
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        ZONGULDAK (AA) - Kilimli ilçesinde ağır tonajlı araçların yolları bozduğu ve evlere hasar verdiğini öne süren mahalle sakinleri, alternatif yolun yapılmasını talep ediyor.

        Bölüm Mahallesi Aksu Sokak'ta bölge sakinleri, gürültü kirliliği, aşırı toz ve yollar ile evlerinin hasar gördüğü gerekçesiyle parke taşlarını yola dizerek büyük araçların geçişini engelledi. Bunun üzerine mahalleye gelen güvenlik güçleri, yolu tekrar trafiğe açtı.

        Mahalle sakinleriyle görüşen Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, bölgedeki şirketlere beton yol yapımını kabul etmeleri konusunda süre verdiklerini, sonuç alınmazsa sokağın ağır vasıtalara kapatılacağını ve yeniden parke döşeneceğini belirtti.

        Mahalle sakini Ahmet Aksu, gazetecilere, ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle mağduriyet yaşandıklarını ileri sürerek, "İnsanlar burayı yürüyüş parkuru olarak kullanıyordu. Şimdi çarşıdan taksi bile gelmek istemiyor. Nakliye yapan kömür şirketi arabalarının buradan geçmesini istemiyoruz. Ayrı yol yapılsın, şirketlerin gücü var." ifadesini kullandı.

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