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        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinde konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ile milletimizin, ülkemizin huzurlu bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:57
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        Adalet Bakanı Tunç, Zonguldak Valiliğini ziyaretinde konuştu:
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        Bakan Tunç, Zonguldak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak​​​​​​​ ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan tarafından karşılanan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Tunç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle önemli yatırımlara sahne olduğunu söyledi.

        Bakan Tunç, Kilimli-Zonguldak yolundaki tüneller, Kilimli-Filyos arasındaki yol çalışmaları ve Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri, Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Zonguldak Havalimanı'nın bölgenin önemli yatırımları olduğuna değinerek, madencilik konusunda da Türkiye Taşkömürü Kurumunun yaşatılması ve devamı noktasındaki taleplere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin duyarlı olması dolayısıyla çalışmaların sürdürüldüğünü görmenin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

        Tunç, Karadeniz Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağında 13 Eylül'de meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madencilere başsağlığı diledi.

        Son zamanlarda sosyal haklarıyla ilgili yapılan çalışmaların madencilerin lehine olduğunu vurgulayan Tunç, Zonguldak'ta zaman zaman bu tür üzücü kazaların meydana geldiğini, kazaların meydana gelmemesi için bundan sonra alınması gereken tedbirler konusunda hassas olduklarını dile getirdi.

        Tunç, 4 madencinin kazaya maruz kaldığını, 3'ünün hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını, 1'inin tedavisinin devam ettiğini aktararak, kurtarma çalışması sırasında yaralanan 2 madencinin de taburcu edildiğini belirtti.

        Adalet Bakanlığına ait yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını anlatan Tunç, yapımı tamamlanan binalara ilişkin bilgi verdi.

        Tunç, kentteki diğer projelere yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, Çaycuma Adalet Binasının proje ihalesinin gelecek günlerde gerçekleştirileceğini bildirdi.

        - "Önceliğimiz deprem bölgesi"

        Adalat Bakanı Tunç, Türkiye'de vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve etkin şekilde faydalanabilmeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Bugüne kadar özellikle Yargı Reformu Strateji Belgeleri çerçevesinde İnsan Hakları Eylem Planlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda çok önemli mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirdiklerinden bahseden Tunç, şunları aktardı:

        "Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü çerçevesinde vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ile milletimizin, ülkemizin huzurlu bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz deprem bölgesi. Özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması adına orada değerlendirmelerde bulunduk. Hasar gören, yıkılan adliye sarayları, kamu binaları için çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor. Önceliğimiz oradaki vatandaşlarımızın bir yıl içerisinde sıcak konutlarına kavuşması. Bununla ilgili çalışmalar da son sürat devam ediyor."

        Tunç, "önce insan" demeye devam edeceklerini, 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da insanı ve aileyi, toplumu güçlendirecek yatırımları hız kesmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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