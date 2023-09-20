Alaplı'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi.
Giriş: 20.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:41
CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi.
Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen kermeste, parti üyeleri gözleme yaptı.
CHP Alaplı Kadın Kolları Başkanı Yaşare Kayık, gazetecilere, kermesten elde edilen gelirin, kendilerinin ve okulların tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere eşit olarak dağıtılacağını belirtti.