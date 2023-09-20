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        Alaplı'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi

        CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:41
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        Alaplı'da ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi
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        CHP Alaplı Kadın Kolları üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kermes düzenledi.

        Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen kermeste, parti üyeleri gözleme yaptı.

        CHP Alaplı Kadın Kolları Başkanı Yaşare Kayık, gazetecilere, kermesten elde edilen gelirin, kendilerinin ve okulların tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere eşit olarak dağıtılacağını belirtti.

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