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        MHP Zonguldak İl Başkanlığına yeniden Mustafa Öztürk getirildi

        MHP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk, 14. olağan kongrede güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:44
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        MHP Zonguldak İl Başkanlığına yeniden Mustafa Öztürk getirildi
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        MHP Zonguldak İl Başkanı Mustafa Öztürk, 14. olağan kongrede güven tazeledi.

        Kent merkezinde bir restoranda düzenlenen genel kurulda, divan başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yardımcılıklarını eski MHP Zonguldak Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Kotra ile Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkan Yardımcısı Dilşah Ayça Erdoğan yaptı.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Osmanağaoğlu, yerel seçimlerden umutlu olduklarını söyledi.

        Türk milletinin istikrar ve hizmet için uyumlu yönetim ve umutlu geleceğe emin adımlarla yürüme kararlılığını net şekilde göstereceğini aktaran Osmanağaoğlu, "Hiç şüphe yok ki Zonguldaklı hemşehrilerim, 'Ayrılmadan, ayrışmadan, yerelde iktidar, ülkede istikrar' diyerek, cümle aleme net cevap verecektir. Yeni yüzyıl, lider Türkiye ve üreten belediyeye Zonguldaklı hemşehrilerimiz Mart 2024'te inşallah kavuşacaktır." dedi.

        Tek listeyle gerçekleştirilen olağan kongrede, mevcut başkan Mustafa Öztürk yeniden göreve getirildi.

        Yönetim listesi ise Serdar Yaralı, İlyas Altun, Kadir Kandemir, Uğur Yalçın, Abdullah Bekar, Şahin Elçi, Okan Cesur Akca, Alihan Karali, İsmail Öztürk, Bayram Bozkurt, Mehmet Ali Güldaş, Ali Yıldırım, Erdal Şahin, Saruhan Çınar, Sebahat Altunkaya, Yavuz Sipahi, Yıldırım Ataman, Türkan Özdemir, Mustafa Uzun, Mevlüt Özdemir, Serhat Sözer, Kenan Dursunlar ve Ece Selin Bacıoğlu'ndan oluştu.

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