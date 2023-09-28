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        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düştüğü mağaradan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 21:14
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        Zonguldak'ta mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düştüğü mağaradan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kişi tedavi altına alındı.

        Çakmakkaya mevkisinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki Ünal Okumuş, yeşillik alandaki oyuğu fark etmeyerek mağaraya düştü.

        Okumuş'un yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu düştüğü yerde sedyeye yerleştirilen Ünal Okumuş, halat yardımıyla çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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