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        Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi tedavi edildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, oltadaki balığı yemek isteyen kedinin boğazına takılan 3 kanca endoskopiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:22
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        Zonguldak'ta oltadaki balığı yemek isterken boğazına kanca takılan kedi tedavi edildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, oltadaki balığı yemek isteyen kedinin boğazına takılan 3 kanca endoskopiyle çıkarıldı.

        İlçede sahipsiz bir kedinin ağzında akıntı görenler, durumu hayvansever Seda Mercan'a iletti. Kedinin durumunu gören Mercan ise zabıta ekiplerinden yardım istedi.

        Veteriner tıp merkezine götürülen kedi, veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından muayene edildi. Röntgen çekilmesinin ardından oltadan balık almak isterken kedinin boğazına takıldığı düşünülen 3 kanca endoskopiyle çıkarıldı.

        Kedinin tedavi ücreti ise Mercan tarafından karşılandı.

        Veteriner hekim Alkan, gazetecilere, kedinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

        Kedinin tedavisine ilişkin bilgi veren Alkan, "İlk muayenede kancanın bir kısmını gördük ve röntgen çektik. Röntgende 3 kancanın boğazına takıldığını gördük. Endoskopi yardımıyla 3'ünü birden çıkardık. 3'ü de çok derine saplanmıştı. 1 saate yakın süren bir operasyonla kedi sağlığına kavuştu." diye konuştu.

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