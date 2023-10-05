Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:22 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        A.U'nun kullandığı (63) GE ZA 6260 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde Umutcan K. (19) idaresindeki 67 AAN 095 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahaleye rağmen Umutcan K. yaşamını yitirdi.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi
        Galatasaray'dan yeni sözleşme hamlesi
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        İstanbul'da uçurumdan düştü, günlerce kurtarılmayı bekledi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı

        Benzer Haberler

        Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi; o anlar kamera...
        Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi; o anlar kamera...
        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kap...
        Zonguldak'ta yıkılması planlanan Fevkani Köprüsü yaya ve araç trafiğine kap...
        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yarala...
        Karadeniz Ereğli Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgada 2 üye yarala...
        MHP'li belediye meclis üyesi, tartıştığı CHP'li üyeye kafa atıp burnunu kır...
        MHP'li belediye meclis üyesi, tartıştığı CHP'li üyeye kafa atıp burnunu kır...
        Gözleri görmeyen köpeğe öğretmenler ve özel eğitim öğrencileri sahip çıktı
        Gözleri görmeyen köpeğe öğretmenler ve özel eğitim öğrencileri sahip çıktı
        OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  
        OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI  