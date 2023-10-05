Zonguldak'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
A.U'nun kullandığı (63) GE ZA 6260 plakalı otomobil, Çaydeğirmeni beldesinde Umutcan K. (19) idaresindeki 67 AAN 095 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahaleye rağmen Umutcan K. yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.