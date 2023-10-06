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        Bilecik'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta defnedildi

        Bilecik'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:52
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        Bilecik'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta defnedildi
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        Bilecik'te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toprağa verildi.

        Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden 52 yaşındaki Mustafa Akpınar için Merkez Yeni Camisi'nde tören düzenlendi.

        Akpınar'ın, Türk bayrağına sarılı tabutu, polis korteji eşliğinde meslektaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

        Akpınar için burada dua edildi, helallik alındı.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Akpınar'ın cenazesi, Pınarönü köyü mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine katılan Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, aileye taziye dileklerini iletti.

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