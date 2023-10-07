Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        BBP Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 19:42 Güncelleme: 07.10.2023 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Alaplı İlçe Başkanlığına Muhammet Karaca seçildi.

        Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, seçimlere tek listeyle gidildi.

        Divan başkanlığını BBP Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu'nun yaptığı kongrede Muhammet Karaca, BBP Alaplı İlçe Başkanlığına getirildi.

        Yönetim kurulunda ise Ömer Mandacı, Bülent Şenel, İsmail Yavuz, Yusuf Yılmazer, Kemal Bozkurt, İslam Türkoğlu, Erman Eroğlu, Özgür Kara, İsmail Alim Mandacı yer aldı.

        Kongreye, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        Biden'dan İsrail'e destek açıklaması
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        Sınırdan böyle girdiler
        Sınırdan böyle girdiler
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 kişi yakalandı
        Zonguldak'ta "Kafes" operasyonu kapsamında 18 kişi yakalandı
        Bebeği "doymuyor" düşüncesiyle fazla beslemek kolik şikayetini artırabilir
        Bebeği "doymuyor" düşüncesiyle fazla beslemek kolik şikayetini artırabilir
        Bilecik'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta de...
        Bilecik'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Zonguldak'ta de...
        Kolombiya'dan gelen gemide, 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 gözaltı
        Kolombiya'dan gelen gemide, 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 gözaltı
        Hasan usta 3 metrekarelik dükkanında 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor
        Hasan usta 3 metrekarelik dükkanında 32 yıldır ayakkabı tamir ediyor