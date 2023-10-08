Zonguldak'ta kaçak kazı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı salıverildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.
Operasyonda 33 torpil, 22 av tüfeği fişeği, 500 gram dinamit macunu, 1 jeneratör, 2 adet beton kırıcı ve 1 balyoz ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi.