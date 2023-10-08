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        Zonguldak'ta kaçak kazı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı salıverildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 13:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:22
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        Zonguldak'ta kaçak kazı iddiasıyla yakalanan 7 zanlı salıverildi
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonda 33 torpil, 22 av tüfeği fişeği, 500 gram dinamit macunu, 1 jeneratör, 2 adet beton kırıcı ve 1 balyoz ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi.

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