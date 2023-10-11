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        Alaplı Belediyesi, işçi ücretlerine ara zam yaptı

        Alaplı Belediyesi, toplu iş sözleşmesine ek protokol ekleyerek, işçi ücretlerine ara zam yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:43
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        Alaplı Belediyesi, işçi ücretlerine ara zam yaptı
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        Alaplı Belediyesi, toplu iş sözleşmesine ek protokol ekleyerek, işçi ücretlerine ara zam yaptı.

        Alaplı Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, işçi maaşlarına yaklaşık yüzde 20 artış öngören toplu sözleşme ek protokolünü imzaladı.

        Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, ek protokolle şirket personelinin en düşük 15 bin lira olan maaşının 18 bin liraya, kadrolu personelinin de en düşük 18 bin lira olan ücretinin, 22 bin 200 liraya yükseltildiğini söyledi.

        Göreve geldiğinde, şirket personelinin asgari ücret aldığını vurgulayan Tekin, "Göreve başladığımızda, en düşük maaşı asgari ücretin üzerine çıkardık. Son imzaladığımız toplu sözleşmenin ardından, enflasyonla birlikte çalışanlarımızın ücretlerinde yaşanan kaybı toplu sözleşmeye ek protokol ekleyerek telafi ediyoruz. İşçi ücretlerine yılbaşında yeniden bir düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Tekin, personeller arasında hiçbir siyasi ayrım yapmadıklarını, herkesin görüşüne saygı duyduklarını kaydederek, "Göreve geldiğimizden bu yana çalışanlarımızın maaşlarını 1 saat dahi geciktirmeden, alın teri kurumadan verdik. 10 yıla yaklaşan dönemimizde, çalışanlarımızla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık." diye konuştu.

        Karataş da Başkan Tekin ve belediye yöneticilerine teşekkür etti.

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