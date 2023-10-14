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        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Zonguldak'ta hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kemal Porsuk'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:48
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        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Zonguldak'ta hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kemal Porsuk'un cenazesi toprağa verildi.

        Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybeden Porsuk için Devrek ilçesi Sabunlar köyü Osmaneli Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

        Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Porsuk'un cenazesi, Osmaneli Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, askeri erkan, daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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