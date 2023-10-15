Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 15.10.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yapılan uygulamada 1 araçta ve içindeki şahsın üst aramasında 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 460 lira para ele geçirdi.

        Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        İsrail'den siviller için yeni süre
        İsrail'den siviller için yeni süre
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Gazze'ye yoğun bombardıman!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        Hem şiddetli sağanak hem toz taşınımı uyarısı!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film
        Amerikan finans dünyası üzerine en iyi 15 film

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor
        Zonguldak'ta Fevkani Köprüsü yıkılıyor
        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmı...
        Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmı...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Zonguldak'ta esnafı ziyaret etti
        TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
        TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
        Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmı...
        Bakan Bayraktar: Doğal gazda dışa bağımlılığımızı yüzde 30 oranında azaltmı...