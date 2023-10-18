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        Depremde vefat eden Sergen Mudanya'nın ismi Alaplı'da yaşatılacak

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çalışmaya gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını yitiren Sergen Mudanya'nın ismi, Alaplı ilçesinde parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:22
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        Depremde vefat eden Sergen Mudanya'nın ismi Alaplı'da yaşatılacak
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çalışmaya gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşamını yitiren Sergen Mudanya'nın ismi, Alaplı ilçesinde parka verildi.

        Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Mudanya'nın fotoğrafının ve özgeçmişinin bulunduğu tabela Alaplı Sahil Park'taki çocuk parkına monte edildi. İşlemler sırasında Mudanya'nın babası Metin Mudanya da hazır bulundu.

        Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, "Sergen, çocukluğundan beri tanıdığımız herkesin sevdiği arkadaşımızdı. Adını yaşatmak için böyle karar aldık. Tüm deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Mudanya da Başkan Tekin ve meclis üyelerine bu anlamlı karardan ötürü teşekkür etti.

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