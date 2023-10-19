Zonguldak'tan kısa kısa
AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karadeniz Ereğli'den gelen muhtarları ağırladı.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karadeniz Ereğli'den gelen muhtarları ağırladı.
TBMM'deki makamında muhtarlarla bir araya gelen Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.
Ziyarete, Bayat köyü muhtarı Ahmet Eyrilmez, Ballıca köyü muhtarı Nazım Civelek, Cemaller köyü muhtarı Mustafa Özcan, Sücüllü köyü muhtarı Hasan Kural, Üçköy köyü muhtarı Rıza Erdoğan, Elmacı köyü muhtarı Mustafa Özmen ve Tepeören köyü muhtarı Feyzullah Baytar katıldı.
- Alaplı Belediye Başkanı Tekin, muhtarlarla bir araya geldi
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, muhtarlarla bir araya geldi. İlçede, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Belediye Başkanı Tekin'in ev sahipliğinde Alaplı Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Emniyet Müdürü İlkay Akdeniz, Alaplı Jandarma Komutanı Teğmen İbrahim Guzgun, Muhtarlar Derneği Başkanı Mithat Mandacı, İl Genel Meclisi üyeleri, gaziler, mahalle ve köy muhtarları katıldı.