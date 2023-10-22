Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta köpeğin darbedilerek öldürüldüğü iddiası

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç gün önce ölü bulunan köpeğin darbdilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:39 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta köpeğin darbedilerek öldürüldüğü iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde üç gün önce ölü bulunan köpeğin darbdilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

        İddiaya göre, Yolgeçen köyü Gülşenler Mahallesi'nde yaşayan M.Ş. ile kız kardeşi H.Ş'nin beslediği "Tüylü" isimli köpek 3 gün önce ölü bulundu. Yapılan kontrollerde köpeğin darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgede jandarma ekiplerince yapılan incelemede, görgü tanığı veya güvenlik kamerası bulunamadığı için herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

        M.Ş, gazetecilere, 10 yıl içinde köpeklerinin 15'inin öldürüldüğünü, zehirleme, darp ve öldürme olaylarının yaşandığını ve köpek baktığı için tehdit edildiğini öne sürdü.

        H.Ş. de daha önce bu konuda resmi yetkililer de davalık olduklarını anlattı.

        Köy muhtarı İ.O. ise köpeklerin tavuklarına zarar verdiğini ileri sürerek, vatandaşlardan, dışarıda beslenen köpeklerin çocuklara saldırdığı yönünde şikayetler aldığını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        İsrail pazar yerini bombaladı
        İsrail pazar yerini bombaladı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı
        TAG Otoyolu'nda TIR 3 araca çarptı

        Benzer Haberler

        Bebeklerde 6 aydan sonra görülen pamukçuk, bağışıklık sistemi yetersizliğin...
        Bebeklerde 6 aydan sonra görülen pamukçuk, bağışıklık sistemi yetersizliğin...
        Baktığı köpekler darbedilip, öldürüldü
        Baktığı köpekler darbedilip, öldürüldü
        Zonguldak'ta Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı
        Zonguldak'ta Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı
        Çocuk yaşta başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
        Çocuk yaşta başına geçtiği ocakta yarım asırdır demire şekil veriyor
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı kaza anı kamerada: 1 yaralı
        Motosiklet sürücüsünün otomobile çarptığı kaza anı kamerada: 1 yaralı