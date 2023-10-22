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        Zonguldak'ta kestane pazara indi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sezonun ilk kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:32
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        Zonguldak'ta kestane pazara indi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sezonun ilk kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı.

        İlçe merkezinde fındık, ceviz ve kestane ticareti yapan Abdullah Özcan, AA muhabirine, bu sezon kestane ağaçlarındaki verimin geçen yıla oranla düştüğünü belirtti.

        Geçen yıllarda ilçede 400-500 ton arasında verim alınan üründen bu sene 100 tonun altına düşüleceğini tahmin ettiklerini anlatan Özcan, kestane fiyatının gelecek günlerde ucuzlayabileceğini söyledi.

        Özcan, kestanenin ilçenin önemli yan gelir kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, "Kestane, toplaması zor ürün. Genelde ormanlarda olmakla birlikte şahıslara ait tarlalarda veya tarla kenarlarında da yetişir. Bizim bölgemize ait kuzu kestanesi çok değerlidir ve muhteşem bir tadı vardır. Yurdun dört bir yanına buradan gerek hediyelik olarak gerekse toptancılar vasıtasıyla kestane gider. Bölgemizin de önemli yan gelir kaynaklarından biridir." ifadesini kullandı.

        Ancak bu verimin oldukça az olduğuna değinen Özcan, "Kestane ağaçlarında böceklenme olduğunu görüyoruz. Bu nedenle kestane bu sezon yok denecek kadar az. Kestanenin ve dolayısıyla kestane çiçeğinin az oluşu kestane balı üretimini de düşürdü. Kestane fiyatı, çok değerli bir ürün olan cevizin iki katına çıktı." dedi.

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